اتحاد المعلمين بفلسطين للنقابة المصرية: نقدر جهودكم وإيمانكم بقضيتنا

كتبت آية دعبس

تلقى خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، خطابا من سائد أرزيقات الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، جاء به: الزملاء الأعزاء في منظومة التعليم المصرى، نحن نقدر جهودكم الكبيرة في دعم المعلم الفلسطيني، فإيمانكم بقضيته قد ساهم وسيساهم في خلق بيئة تعليمية ومدرسية أفضل للمعلمين والطلاب.



خطاب الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

وتابع الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطيين،: نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون وتعزيز الشراكة من أجل مستقبل أفضل لمعلمينا ومؤسساتنا التعليمية.

وكان قد وجه أعضاء اتحاد المعلمين العرب ، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية ، ومساندة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، مستنكرا الدمار الذى لحق بالمنشآت التعليمية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة، وتحول الحياة فيه إلى صراع يومي من أجل البقاء، وأصبح التعليم أحد الضحايا ، وحرم آلاف الطلاب من تحصيل دروسهم، وتحولت المدارس في غزة إلى بؤرة للاستهداف الإسرائيلي، وبلغ عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان إلى أكثر من 5 آلاف و379 طالبا وطالبة ، وإصابة اكثر من 8 آلاف، واستشهاد 255 معلما وإداريا، وإصابة 891 معلما .

وأكد التقرير، أن 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتدمير بشكل كبير فى قطاع غزة.