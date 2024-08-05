أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار اللحوم الحمراء والبلدى فى الأسواق اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم فى الأسواق للشهر الثالث على التوالى بعد هبوط ملحوظ فى شهر مايو الماضى ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.



وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.



وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.