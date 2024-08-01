شعبة القصابين تكشف أسباب استقرار أسعار اللحوم البلدى فى مصر

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة القصابين في تقرير لها أسباب استقرار أسعار اللحوم الحمراء والبلدي في الأسواق مرجعة ذلك إلى ضخ كميات كبيرة عقب فترة عيد الأضحى المبارك في الأسواق وكذلك حدوث حالة من الانخفاض في الطلب على اللحوم.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الخميس في الأسواق للشهر الثاني علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية الصادر من شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.