أخبار الاقتصاد.. البترول تبحث مع حكومة الفجيرة التعاون فى التداول والتخزين

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى، حيث قام وزير البترول المصري في وقت سابق بزيارة المنطقة البترولية في إمارة الفجيرة وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومة الفجيرة لزياره مصر

وزارة البترول تبحث مع حكومة الفجيرة التعاون في تداول وتخزين المواد البترولية

عقد مؤخراً اجتماع تحضيري بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والفجيرة للنفط والغاز وبروج للاستثمارات البترولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي متمثلاً في حكومة الفجيرة والشركات التابعة لها.

وقام وزير البترول المصري في وقت سابق بزيارة المنطقة البترولية في إمارة الفجيرة وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومة الفجيرة لزياره مصر ومنطقة بترول الصحراء الغربية وميناء الحمراء، للإطلاع على آخر المشروعات البترولية وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة في مجال تداول وتخزين المواد البترولية.

وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان ووفد "الجايكا" التعاون فى مختلف المجالات

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة والوفد المرافق له من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا"، لبحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الجانب الياباني، وذلك في العديد من القطاعات ومجالات العمل ومنها مشروع اعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدى كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، وكذلك مشروع انشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان ، والتدريب وبناء قدرات العاملين

تعيين الدكتور محمود محيى الدين سفيرًا عالميًا للعمل المناخى



عين فريق رواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ الدكتور محمود محيي الدين سفيرًا عالميًا للعمل المناخي لحملتي "السباق نحو الصفر" و"السباق نحو الصمود"؛ اللتين يقودهما رواد المناخ لتنشيط العمل المناخي بشكل فعّال بين القطاعات والأقاليم والمنظمات غير الحكومية بما يدعم جهود خفض الانبعاثات والمساهمة في حماية مليارات البشر المتضررين من ظاهرة تغير المناخ وبناء بيئة قادرة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة.

ويشغل الدكتور محمود محيي الدين منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورائد الأمم المتحدة للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في عام 2022.

وتعقيبًا على تعيينه سفيرًا عالميًا لحملتي "السباق نحو الصفر" و"السباق نحو الصمود"، أعرب محيي الدين عن تقديره للانضمام لمجموعة متميزة من قادة العمل المناخي تلتزم بتنفيذ الحلول المناخية.

وقال محيي الدين إن عمله كرائد للمناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين منحه فرصة للعمل مع مجموعة السفراء العالميين والتعرف على خبراتهم المتعمقة في هذا المجال.

"مبادرة ابدأ" تتلقى 1000 طلب دعم من المصانع المتعثرة واستفسارات عن عملها

تلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" أكثر من 1000 طلب متنوع خلال أول عام من إطلاق المبادرة ما بين استفسارات حول المبادرة الوطنية "ابدأ" وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة.

تعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" علي ثلاثة محاور وهى، محور "دعم الصناعة" ومحور "الشراكات الكبري" وأخيرا "محور التدريب والبحث والتطوير".

يختص محور "دعم الصناعة " بتذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، بتسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها.

ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.



