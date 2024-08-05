اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خلال أول عام من إطلاق المبادرة..

"مبادرة ابدأ" تتلقى 1000 طلب دعم من المصانع المتعثرة واستفسارات عن عملها

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:00 م
"مبادرة ابدأ" تتلقى 1000 طلب دعم من المصانع المتعثرة واستفسارات عن عملها مبادرة ابدأ- أرشيفية
كتبت أمانى سمير

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تلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" أكثر من 1000 طلب متنوع خلال أول عام من إطلاق المبادرة ما بين استفسارات حول المبادرة  الوطنية "ابدأ" وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة.

تعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" علي ثلاثة محاور وهى، محور "دعم الصناعة" ومحور "الشراكات الكبري" وأخيرا "محور التدريب والبحث والتطوير".

يختص محور "دعم الصناعة " بتذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، بتسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها.

ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.

وتم تلقى أكثر من 1000 طلب متنوع خلال أول عام من إطلاق المبادرة ما بين استفسارات حول المبادرة  الوطنية "ابدأ" وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة، ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين الجدد.







مبادرة ابدأ

ابدأ

المبادرة الوطنية ابدأ




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