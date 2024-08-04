وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين فى مسابقة "ابدع وابتكر" على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفائزين في مسابقتي (نعم نستطيع) و(ابدع وابتكر)، كما كرم عدد من الموظفين المحالين للمعاش، موجها الشكر لهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالب محمد وائل مصطفى أبو سكين، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، فاز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية كما فاز الطالبان أحمد حنفي حسن، وأحمد قدري حسن، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر، ومصطفى عبدالقادر محمد كساب، موجه عام الكمبيوتر، وعلى ذكي الضلعي، مشرف المادة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و سمر حامد عبدالحميد، مشرفة وحدة البرمجيات بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات.

وقدم وكيل الوزارة شهادات الشكر والتقدير للمكرمين مشددا على أهمية نشر الوعي بقيمة المادة ومشاركة المزيد من الطلاب في المسابقات لحصد المزيد من المراكز على مستوى الجمهورية متمنيا للجميع مزيد من التوفيق والتفوق.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من منسوبي الديوان ممن بلغ السن القانونية، ومحمد حمد جنيدي، وعبد الدايم محمد أبو الحسن، ونوفل زكي القاضي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للمحتفى بهم مشيدا بجهودهم وما قدموه خلال فترة عملهم متمنيا عليهم ديمومة التواصل ومد يد العون والإرشاد للزملاء وأن يكون هذا اللقاء بمثابة لفتة وتعبير عن مدى التقدير والاحترام والامتنان للجهد الذي بذل والإخلاص والتفاني في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية متمنيا سيادته لهم حياة سعيدة هانئة.