وكيل تعليم دمياط يتابع تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وممارسة الأنشطة الصيفية

دمياط معتز الشربيني

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة فارسكور التعليمية بحضور مسعد أبو الرجال مدير الإدارة والسيد الشرايدى وكيل الإدارة لمتابعة تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وممارسة وتنمية الأنشطة الصيفية المختلفة.

وخلال جولته تفقد وكيل الوزارة، مدرسة الحوراني الإعدادية وشهد اللقاء التعريفي لأولياء الأمور لعرض خطة الوزارة خلال العام الدراسي الجديد ونظام التعليم بالمدرسة كما تفقد تنمية مهارات الأنشطة الصيفية بالمدرسة، كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة الحوراني الابتدائية وتابع البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ومدرسة الشهيد عياد الإبتدائية بكفر العرب لمتابعة تفعيل البرنامج العلاجية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وشهد "وكيل الوزارة" محاضرات عن الذكاء الاصطناعي وربطة بالعملية التعليمية المنعقدة بمدرسة الشهيد يحيي الصعيدي للتعليم الأساسي بالإضافة إلي ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالمدرسة.

وتفقد "وكيل الوزارة" مدارس مجمع شرباص لمتابعة ممارسة تنمية مهارات الأنشطة الصيفية ومتابعة حل مشكلة الكثافة الطلابية من خلال استثمار الفراغات وإعادة تدوير المباني والعديد من الحلول المناسبة.

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته البالغة لما شهده بمدارس فارسكور خلال الإجازة الصيفية، موجها جميع الإدارات التعليمية بالعمل على تفعيل مبادرة "إجازتك في مدرستك _ ألعب اتعلم" لتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى مبادرة مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في أعمال الصيانة البسيطة والإستفادة من إعادة تدوير الرواكد الحديدية والخشبية لتقليل التكلفة، بالإضافة إلي العمل علي نقل الدروس الخصوصية الي المدرسة وتفعيل مبادرة ساعة خير بجميع المدارس، مؤكدا استثمار كافة الموارد البشرية والمادية بالمدارس.