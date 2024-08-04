وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة خطط التعاون المستقبلية

كتب محمد أسعد

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولية اليابانية (JICA) بمصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والياباني والمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التعاون المستقبلية في مجال السياحة والآثار.

يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني والحرص على تعزيز العلاقات المشتركة على المستوى السياحي والأثري.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد الياباني، مثمناً على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين والتي تشهد تعاوناً مثمراً في شتى المجالات من بينها السياحة والآثار منها مشروع المتحف المصري الكبير، واستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب خوفو الثانية، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتوثيق الأثري بالعديد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أعمال الحفائر حيث تعمل عدد من البعثات الأثرية اليابانية منذ سنوات طويلة في العديد من المواقع الأثرية على مستوي الجمهورية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني إلى المقصد السياحي المصري، وتبادل الخبرات والتدريب في مجال السياحة والآثار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجانب المصري للتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح ليس فقط أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة بل أيضاً أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف وتدريب دول المنطقة على المهارات التي اكتسبها المرممين والآثاريين المصريين في هذا المجال.

ومن جانبه، ثمّن السفير الياباني على ما تم إنجازه من أعمال في إطار هذا التعاون، مستعرضاً المشروعات الجاري تنفيذها في مجال العمل السياحي والأثري في إطار هذه الشراكة، مؤكداً على حرصه على استمرار هذا التعاون البناء بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، كما أشاد بما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية بمصر من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تعاوناً على المستوى السياحي والأثري، من بينها عدد من مشروعات الآثار، وعدد من مذكرات التفاهم الموقعة في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً في معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر "Tourism Expo Japan"، كما سيشهد عام 2025 استقبال دولة اليابان لمعرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة".

وقد حضر اللقاء يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.