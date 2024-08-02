مساعد وزير الآثار يتفقد المتحف القومى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل متحف الإسكندرية القومي الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، والدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، كان فى استقبالهم أشرف القاضى مدير عام المتحف وبعض من أمناء المتحف.

وقال بيان اليوم إن الزيارة شملت جولة تفقدية للوقوف على المستجدات فيما يخص البوابات الإلكترونية وما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمتحف واشادا بأعمال التطوير الجارية والتى انتهى منها صيانة التكييف المركزي وإحلال وتجديد المنظومة الامنية والتى شملت "كاميرات مراقبة - أنظمة حريق - أنظمة انذار"، وتطوير قاعة المحاضرات.

يذكر أن تميز المتحف بالطراز المعماري القديم ويتعرف الزائر علي حقبة تاريخية كانت فيها مدينة الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات والحضارات، كما تميز وتنوع المعروضات الأثرية فمن خلال جولتك بالمتحف سوف تتعرف على العصور التاريخية التي مرت على مصر.



ويتميز المتحف بالتسلسل الزمني حيث يتضمن أقسام المصري القديم و اليوناني والقبطي والإسلامي والحديث ويحتوى على نموذج للمقبرة الذي يتضمن محاكاة لكل ما تحتويه المقبرة في العصر المصري القديم