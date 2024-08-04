اليوم السابع
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وزيرة التضامن تشيد بعرض فرقة الأنفوشى للإيقاعات الشرقية بمهرجان العلمين

الأحد، 04 أغسطس 2024 10:37 م
وزيرة التضامن تشيد بعرض فرقة الأنفوشى للإيقاعات الشرقية بمهرجان العلمين عمرو الفقى ووزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

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حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تلبية دعوة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحضور عرض فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بالمسرح الروماني في مهرجان العلمين الجديدة.

وشهد العرض حضور عدد من الأشخاص ذوي الهمم الذين حرصوا على المشاركة، وحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، حيث أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بعرض فرقة الإنفوشي للإيقاعات الشرقية، مؤكدة أن مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024 يتميز بعروضه المتنوعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي الدور الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة في دعم المبدعين وكل أشكال الفنون.

 

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عمرو الفقى ووزيرة التضامن الاجتماعى

 

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عمرو الفقى ووزيرة التضامن الاجتماعى
 
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عمرو الفقى ووزيرة التضامن الاجتماعى

 

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الاستاذ عمرو الفقى مع وزيرة التضامن

 

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وزيرة التضامن الاجتماعى والاستاذ عمرو الفقى

 

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فرقة الانفوشي للإيقاعات الشرقية

 

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عمرو الفقى مع أعضاء فرقة الإنفوشي للإيقاعات الشرقية

 







وزيرة التضامن

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بالمسرح الروماني

مهرجان العلمين الجديدة

عمرو الفقى




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