اليوم السابع
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وزارة التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 غدا ولمدة شهر

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:58 ص
وزارة التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 غدا ولمدة شهر الأوكازيون الصيفى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، اعتبارًا من غد الإثنين ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحلات التجارية الإعلان عن نسبة التخفيضات وفقا لرغبة  كل صاحب محلى تجارى شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وليست وهمية وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد الاوكازيون حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة بنسبة التخفيضات، كما حذرت الوزارة من التلاعب في الأسعار أو الإعلان على عكس الحقيقة.

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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