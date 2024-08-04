هيئة الدواء تحذر من استخدام المواد الكيميائية فى فرد الشعر.. تفاصيل ​

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام بعض المواد الكيميائية في فرد الشعر وتنعيمه، مثل الكريمات التي تحتوي على الفورمالدهيد.
وأكدت هيئة الدواء، أن هذه الكريمات رغم أن لها قدرة على جعل الشعر أكثر استقامة؛ إلا أنه يمكن أن تسبب آثارًا جانبية وأضرارًا بالشعر.
وتابعت: المحلول الكيميائي الموجود في تلك الكريمات تعمل على إتلاف الشعر، والتهاب فروة الرأس، وتقصف وتكسر وتساقط الشعر.
وأضافت هيئة الدواء أن بعض الأبحاث وجدت أن الاستخدام المتكرر لكريمات فرد الشعر قد يزيد من نسبة حدوث أضرار صحية بالغة.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب استخدام منتجات فرد الشعر بمختلف مسمياتها؛ للحفاظ على الشعر من التلف والأذى، وتجنب مخاطر التعرض للفورمالدهيد وأبخرته كونه مادة مسرطنة تسبب أضرار صحية بالغة.
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