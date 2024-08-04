اليوم السابع
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هيئة الدواء تحذر من استخدام المواد الكيميائية فى فرد الشعر.. تفاصيل ​

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:05 م
هيئة الدواء تحذر من استخدام المواد الكيميائية فى فرد الشعر.. تفاصيل ​ كريم فرد الشعر
كتب ـ وليد عبد السلام

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حذرت هيئة الدواء المصرية​ من استخدام بعض المواد الكيميائية في فرد الشعر وتنعيمه، مثل الكريمات التي تحتوي على الفورمالدهيد. ​

وأكدت هيئة الدواء، أن هذه الكريمات رغم أن لها قدرة على جعل الشعر أكثر استقامة؛ إلا أنه يمكن أن تسبب آثارًا جانبية وأضرارًا بالشعر.​

وتابعت: المحلول الكيميائي الموجود في تلك الكريمات تعمل على إتلاف الشعر، والتهاب فروة الرأس، وتقصف وتكسر وتساقط الشعر.​

وأضافت هيئة الدواء أن بعض الأبحاث وجدت أن الاستخدام المتكرر لكريمات فرد الشعر قد يزيد من نسبة حدوث أضرار صحية بالغة.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب استخدام منتجات فرد الشعر بمختلف مسمياتها؛ للحفاظ على الشعر من التلف والأذى، وتجنب مخاطر التعرض للفورمالدهيد وأبخرته كونه مادة مسرطنة تسبب أضرار صحية بالغة.​

 







هيئة الدواء

الدواء المصرى

فرد الشعر



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