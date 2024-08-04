هيئة الدواء تحذر من استخدام المواد الكيميائية فى فرد الشعر.. تفاصيل ​

كتب ـ وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء المصرية​ من استخدام بعض المواد الكيميائية في فرد الشعر وتنعيمه، مثل الكريمات التي تحتوي على الفورمالدهيد. ​

وأكدت هيئة الدواء، أن هذه الكريمات رغم أن لها قدرة على جعل الشعر أكثر استقامة؛ إلا أنه يمكن أن تسبب آثارًا جانبية وأضرارًا بالشعر.​

وتابعت: المحلول الكيميائي الموجود في تلك الكريمات تعمل على إتلاف الشعر، والتهاب فروة الرأس، وتقصف وتكسر وتساقط الشعر.​

وأضافت هيئة الدواء أن بعض الأبحاث وجدت أن الاستخدام المتكرر لكريمات فرد الشعر قد يزيد من نسبة حدوث أضرار صحية بالغة.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب استخدام منتجات فرد الشعر بمختلف مسمياتها؛ للحفاظ على الشعر من التلف والأذى، وتجنب مخاطر التعرض للفورمالدهيد وأبخرته كونه مادة مسرطنة تسبب أضرار صحية بالغة.​