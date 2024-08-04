ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/8/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:13

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:21 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:10 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:32 م

وقت صلاة العشاء 8:54 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء 8:53



