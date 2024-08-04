ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف

ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة الركوب، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.
قيمة الاشتراك لمدة شهر:
منطقة واحدة – 310 جنيهات
منطقتين – 365 جنيها
ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها
خمس / 6 مناطق – 600 جنيها
قيمة الاشتراك لمدة شهر
الإشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة – 835 جنيها
منطقتين – 990 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها
خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها
الإشتراك الربع سنوي:
قيمة الاشتراك السنوي :
خطين 4235 جنيها
ثلاث خطوط 5335 جنيها
قيمة الاشتراك السنوي
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