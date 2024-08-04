اليوم السابع
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ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:01 م
ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف أسعار اشتراكات المترو الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة الركوب، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.

قيمة الاشتراك لمدة شهر:
منطقة واحدة – 310 جنيهات
منطقتين – 365 جنيها
ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها
خمس / 6 مناطق – 600 جنيها

قيمة الاشتراك لمدة شهر
قيمة الاشتراك لمدة شهر

 

الإشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة – 835 جنيها
منطقتين – 990 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها
خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها

الإشتراك الربع سنوي:
الإشتراك الربع سنوي:

قيمة الاشتراك السنوي :
خطين 4235 جنيها
ثلاث خطوط 5335 جنيها

قيمة الاشتراك السنوي :
قيمة الاشتراك السنوي 






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