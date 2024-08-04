ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة الركوب، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.

قيمة الاشتراك لمدة شهر:

منطقة واحدة – 310 جنيهات

منطقتين – 365 جنيها

ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها

خمس / 6 مناطق – 600 جنيها



قيمة الاشتراك لمدة شهر

الإشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 835 جنيها

منطقتين – 990 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها

خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها



الإشتراك الربع سنوي:

قيمة الاشتراك السنوي :

خطين 4235 جنيها

ثلاث خطوط 5335 جنيها