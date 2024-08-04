ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة على متنها 44994 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( WADI SAFAGA ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37968 طن تشمل : 12679 طن كلينكر و 3191 طن رمل و 5800 طن يوريا و 1700 طن كسب صويا و 12900 طن ملح و 1698 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44994 طن تشمل : 22500 طن ذرة و 4800 طن قمح و 5400 طن سكر و 840 طن خردة و 10443 طن حديد و 1011 طن ابلاكاش .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 317 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 659 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1299 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66935 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 141872 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3648 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا وبنى سويف و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5794 حركة .