محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال صيانة وتطوير كوبرى الهويس ببيلا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، والذي يربط بين مركز بيلا ومحافظتي كفر الشيخ والغربية، مشدداً بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة إعلانية توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال، وذلك ‏بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال الصيانة بالطريق والكويري والفواصل الحديدية،بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والذي يعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلي أن الكوبري يمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبوبدوي» بدلاً من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلي محافظة كفر الشيخ، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير الكوبري، علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين، مع سرعة التنفيذ وضغط الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ تلبية لاحتياجات المواطنين وللصالح العام.



جانب من جولة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد كوبري الهويس