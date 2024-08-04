اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تكاسى وحماية مصرف الحجار

الأحد، 04 أغسطس 2024 06:46 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تكاسى وحماية مصرف الحجار محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تكاسي مصرف الحجار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تكاسي وحماية مصرف الحجار، بمركز بيلا، بطول 2 كيلو متر، بداية من كوبري النمرة حتى البنك الزراعي بقرية الجرايدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، وتدعيم طريق بيلا الجرايدة، تمهيدًا لاستكمال طبقة الأساس ثم الطبقة الإسفلتية، وذلك فى إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، وسند جوانب الطريق من الانهيارات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع القومى لتكاسي وتبطين الترع نقلة حضارية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية توزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية، بالإضافة إلى توصيل المياه فى نهايات الترع، ويعد المشروع بمثابة نقلة نوعية تسعى الحكومة لتحقيقها فى كافة قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة، ويستهدف الحفاظ على كميات المياه وترشيد استهلاكها والاستغلال الأمثل لمياه الري.

أعنال التكاسي بببيلا
أعمال التكاسي بببيلا

 

جانب من أعمال تبطين الترع ببيلا
جانب من أعمال تبطين الترع ببيلا

 

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تكاسي مصرف الحجار ببيلا بطول 2 كم
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تكاسي مصرف الحجار






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