محافظ شمال سيناء يستقبل وزير خارجية وسفير تركيا خلال زيارتهما للمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي وصالح موتلو شن سفير تركيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية التي تصل الي المحافظة، وادخالها الي قطاع غزة، لافتًا إلي أن المحافظة تقوم باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

من جانبه، ثمن هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي الدور الذي تقوم به مصر في استقبال المساعدات وارسالها الي قطاع غزة، مؤكدًا علي أن مواقف مصر وتركيا متطابقة في ضرورة انهاء الحرب علي غزة وإقرار السلام بالمنطقة عن طريق حل الدولتين.



من جانبه، قال السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، أن تركيا قدمت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والاغاثية الي قطاع غزة عن طريق مصر، حيث تم إرسال عدد من طائرات الشحن الي مطار العريش الدولي وعدد من سفن المساعدات الي ميناء العريش البحري.

وزار وزير الخارجية التركي والوفد المرافق لها، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وزيارة ميناء العريش البحري،حيث أستمع إلي شرح من اللواء خالد عرفة نائب مدير الميناء حول تطوير الميناء، وتفقد معبر رفح البري.