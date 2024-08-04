محافظ المنيا لأهالى بلهاسة: "حافظوا على إنجازاتكم لأنها لكم ولمن بعدكم"

المنيا-حسن عبد الغفار

استكمل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولته بمركز ومدينة مغاغة بمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بقرية بلهاسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت الوحدة الصحية بقرية بلهاسة المقامة على مساحة 1600 م2 بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، واستمع المحافظ خلال جولته لشرح مفصل حول العمل بالوحدة حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات خلال شهرين لتخدم 15 ألف مواطن من ابناء القرية الى جانب اهالي القرى المجاورة، وتصل مساحة المبنى إلى 700 متر، وهو مبنى على الأكواد الحديثة للمنشآت الصحية ومكون من 3 أدوار يضم الدور الأرضي (عيادات أسنان - كبار السن - استقبال - طوارئ - غرفة نفايات - غرفة ملفات) والدور الأول علوى يضم ( عيادات تخصصية - معمل دم - معمل طفيليات) والدور الثانى علوى ( سكن اطباء - ممرضين - غرف إدارية).

كما زار المحافظ وحده التضامن الاجتماعي ببلهاسة التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير( جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد منطقة تعمير المنيا) بتكلفة تقديرية تصل الى 8 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 90 % ، وهي عبارة عن مبنى مكون من دورين حيث تقدر مساحة المبنى حوالى 350 م2 ويضم الدور الأرضي (حضانات - غرف تأهيل معاقين- غرفة عزل - غرفة مدير)، والدور الثاني عبارة عن (أرشيف وحده اجتماعيه ـ ورش تدريب مهنى - وحده تدخل مبكر - مكتب استشارات زوجية ) حيث يستخدم الوحدة 2050 أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، وقد أنشئت الوحدة وفقاً لكود الإتاحة للمعاقين لتسهيل تقديم كافة الخدمات شاملة (رامبات ـ سلالم ـ تسهيلات للخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الاعاقة).

وخلال تواجده بموقع العمل ، التقى اللواء كدوانى بأعداد كبيرة من أهالى القرية واستمع إليهم ، معربا عن سعادته بتواجده معهم ، وبادلوه الاهالى التحية معربين عن بالغ سعادتهم لتنفيذ تلك المشروعات بقراهم لتضمن لهم حياة كريمة ، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق تلك المبادرة والتي تهدف لتوصيل كافة المرافق والخدمات بمختلف القطاعات الخدمية ولكافة فئات المواطنين لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتسعى بقوة لإحداث تنمية حقيقية للمواطن أينما كان .

وتبادل اللواء "كدوانى" الحديث مع المواطنين للتعرف على آرائهم وأفكارهم حول ما يحتاجونه على ارض الواقع من مشروعات وخدمات اكثر الحاحا فى الوقت الراهن ، مناشداً الجميع بالحفاظ على كل منجز من تلك الانجازات لانها امانة للأجيال المقبلة وعلينا تعظيم الاستفادة من كافة أعمال تلك المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر ، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني للإشراف على تنفيذ المشروعات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والكفاءة.

وأوضح المحافظ حرصه الدائم على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة المعنية بتنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة خلال مراحل الإنشاء المختلفة لتطوير كافة القرى المستهدفة والوصول بجميع الخدمات الضرورية إليها تباعًا.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس احمد عاطف رئيس منطقة تعمير المنيا ومسئولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة وعدد من نواب البرلمان.

