حياة كريمة.. الكشف على 967 مواطن خلال قافلة صحية متنوعة بمركز المحلة

الغربية مصطفى عادل

نظمت مديرية الشئون الصحية بالغربية بقيادة الدكتور أسامة بلبل قافلة طبية متنوعة، بعزبة ساكس بمركز المحلة الكبرى، والتي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور أحمد محسن منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالغربية أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 967 مريض في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء،انف واذن، مسالك ،تنظيم أسرة , أسنان و رمد) بالمجان.

وتم عمل 123 تحليل دم، 62 تحليل طفيليات و 2 أشعة و7 حالات موجات فوق صوتية، و تنفيذ 12 ندوة تثقيفية لأكثر من 254 مواطن وتحويل 2 حالة لمستشفى المحلة العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية .



