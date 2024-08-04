محافظ المنوفية: رفع أنقاض العقار المنهار وإخلاء المنازل المجاورة.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية في أعمال رفع الأنقاض والبدء في إزالة الجزء المتبقي من العقار المنهار والذي وقع صباح اليوم والكائن بشارع حتحوت بنطاق حي غرب شبين الكوم والمكون من 5 أدوار وإخلاء المنازل المجاورة حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

ويتقدم محافظ المنوفية بخالص التعازي والمواساة لضحايا العقار المنهار، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأكد المحافظ على أنه منذ تلقي الإبلاغ عن وقوع الحادث تم التوجه فوراً للموقع لمباشرة الحادث أولاً بأول وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات والإمكانيات اللازمة والدفع بجميع الأجهزة المعنية من الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، فيما أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الحادث قد أسفر عن وقوع 3 حالات وفاة.

كما أكد المحافظ على المتابعة اللحظية لمستجدات الموقف الحالي للحادث وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة ، جدير بالذكر أن المبنى المنهار قد صدر له قرار ترميم سابق ولم يقم المالك بأعمال الترميم، مما استوجب صدور قرار إزالة وإخلاء له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 87 لسنة 2023 ومحرر بشأنه محضر بقسم شرطة شبين الكوم بإخلاء كلي للمبنى وإزالته حتى سطح الأرض مع المحافظة على المارة والممتلكات ، وتم تسليم المالك القرار ورفض التنفيذ وتم إخلاء المستأجرين.











