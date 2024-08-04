محافظ الغربية يتفقد ‏المركز التكنولوجى.. ويتابع أعمال الرصف بقطور

الغربية مصطفى عادل

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة مفاجئة مساء اليوم بمركز ومدينة قطور للاطمئنان على مستوى النظافة العامة للشوارع، ومتابعة كافة الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ مبنى رئاسة مركز ومدينة قطور، مشددا على الاهتمام بنظافة وتشجير واضاءة المبنى الذي يستقبل المواطنين يوميا.

وتابع المحافظ، انتظام سير العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتقديم كافة السبل للتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

واستمرت الجولة بمتابعة المحافظ رش طبقه mco تمهيدا لفرد طبقه الاسفلت بشارع الجيش بقطور بداية من حديقة الطفل وحتى المستشفى العام بطول 1.5 كيلو وعرض 20 مترًا.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المدارس بقطور بطول كيلومتر ومتوسط عرض 12 مترا، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف، فضلا عن متابعته فرد وتشغيل طبقة السن بشارع المركز بطول 800 متر وعرض 20 متر .

واختتم الجندي الجولة بتفقد رصف شارع البنك الأهلي بطول 800 متر وعرض 16 مترا.

وشدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال و العمل على مدار الساعة للانتهاء من الشوارع والمحاور المروية بقطور مؤكدا تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الشوارع.

وأضاف الجندي أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لمدينة قطور، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.