محافظ الدقهلية يوجه بتحديد تسعيرة موحدة 5 جنيهات لمركبات التوك توك بالقرى

الدقهلية - شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه نظرا لما تلاحظ أثناء المرور علي الوحدات المحلية من قيام سائقي مركبات التوك توك بتحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين وخاصة داخل القري، وجه علي الفور، بتحديد تسعيرة موحدة لمركبات التوك توك داخل القري لمنع استغلال المواطنين.

كما وجه اللواء "مرزوق" بتكثيف الحملات المرورية لمنع سير مركبات التوك توك على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية بالمدن بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والاحياء واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الصدد وجه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، إخطارا اعدته الادارة العامة للمواقف بديوان عام المحافظة باشراف المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف، للوحدات المحلية للمراكز باتخاذ اللازم نحو تحديد تعريفة ركوب مركبات التوك توك داخل القري بحد أقصى 5 جنيهات، وشدد الاخطار على ضرورة كتابة التسعيرة المحددة علي المركبة في مكان بارز، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين عملا علي راحة المواطنين.



