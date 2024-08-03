وزير التعليم يتفقد مدرسة الحصص الابتدائية التابعة لـ"حياة كريمة" بالدقهلية

كتب محمود طه حسين

تفقدا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شربين التعليمية، التي تعد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومركز تنمية الأسرة والطفل بالعيادية بشربين.

رافق الوزير والمحافظ، خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الوزارة، والأستاذ ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، والتى تضم ٥٤٨ طالبًا وطالبة، بإجمالي ١٣ فصلًا، حيث تفقدا عددًا من فصول رياض الأطفال وحجرة المعلمين، وحجرة المكتبة.

كما عقد الوزير والمحافظ لقاء بعدد من المعلمين، للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية، ومواجهة الكثافات في الفصول ورؤيتهم حول لائحة الانضباط المدرسي وجذب الطلاب للمدارس، حيث أكد الوزير، خلال اللقاء، على أن النجاح والنهوض بالعملية التعليمية يكمن في تضافر كافة كل الأطراف بدءًا من المعلم والطالب وولي الأمر.

وعقب ذلك، تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ مركز تنمية الأسرة بالعيادية بشربين، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يعد تحت مظلة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ وذلك بهدف بحث إمكانية استغلال المركز كمدرسة لرياض الأطفال.





وزير التعليم يتفقد مدرسة الحصص الابتدائية



وزير التعليم والمحافظ يتفقدان مدرسة الحصص الابتدائية