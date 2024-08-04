محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بلوحة توزيع الكهرباء بالأربعين بحى غرب

أسيوط - هيثم البدرى

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلوحة توزيع الكهرباء بالأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة لهم وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط لوحة توزيع الكهرباء من الداخل واستمع إلى شرح من الفني لأهمية لوحة توزيع كهرباء الأربعين جهد 11 كيلو فولت والتي تخدم معظم مناطق حي غرب ومدينة الأربعين وتتكون من خلايا دخول وخلايا خروج وتساهم في تحمل الأحمال الزائدة في الكهرباء وتحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وكذا عمل تغذية بديلة لتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة كما تفقد خلايا ربط للكابلات الجديدة التي تخدم الأنشطة السكنية والتجارية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أهمية لوحة توزيع الكهرباء لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية إلى المواطنين واطمئن على صحة الإجراءات التي تتم عند الطوارئ أو خروج خلية من الخلايا عن الخدمة وأفاد الفني إنه يتم إبلاغ رئيس قسم الهندسة ومهندس التفتيش وبدوره يقوم بإبلاغ التحكم المركزي، ووجه المحافظ بإخطار غرفة عمليات المحافظة عند حدوث أية طوارئ لتقديم الدعم وتذليل أية عقبات لتحسين منظومة العمل وتلبية كافة الاحتياجات.