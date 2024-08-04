محافظ أسيوط يتابع مع رؤساء المدن الاستعدادات لاحتفالات مولد السيدة العذراء بدرنكة

أسيوط-هيثم البدرى

اجتمع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مع رؤساء المراكز والأحياء، ذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال احتفالات مولد السيدة العذراء بدرنكة بمناسبة ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

استهل محافظ أسيوط ،الإجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين، وعدم السماح بتعدي أي محل تجاري أو مقهى أو كشك علي الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع المحافظ مع رؤساء حي شرق وحي غرب ومركز أسيوط الاستعدادات الجارية للاحتفال بمولد السيدة العذراء مريم بمناسبة ذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية في الفترة من7 - 21 أغسطس الجاري والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الزوار.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لتأمين إحتفالات مولد السيدة العذراء، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية المسيحية في مصر وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يجذب المولد الآف الزائرين من جميع محافظات، فضلاً عن عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

وشدد أبوالنصر، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للزوار، بما في ذلك توفير وسائل النقل والمواصلات، وخدمات الإسعافات الطبية ونشر سيارات الإسعاف بمحيط الدير، وتفعيل خطط الحماية المدنية لضمان سلامتهم، ومراقبة جودة وصلاحية السلع المعروضة وتوفير منتجات آمنة وصحية للزوار، وتكثيف الحملات المرورية لضبط حركة المرور لضمان السيولة المرورية وتكليف إدارة المواقف بتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة والتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للدير .

وأشار المحافظ، إلى أن إحتفالات مولد السيدة العذراء تجسد روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التي تسود المجتمع المصري، مؤكداً على التزام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع المواطنين، دون تمييز موجها باستمرار المتابعة الميدانية وتشكيل عدة لجان والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام لمتابعة الاحتفالات والتنسيق مع الجهات المختلفة ومع الأجهزة الأمنية لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين واتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سير الاحتفالات على أكمل وجه لخروجها بالصورة التى تليق بالحدث.

يذكر أن احتفالات مولد السيدة العذراء مريم تجذب سنوياً مئات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء مصر والعالم، حيث تقام الصلوات والابتهالات الدينية، وتنظم الفعاليات الثقافية والترفيهية.

