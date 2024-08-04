مجمع كهنة أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس يعقدون اجتماعهم الدورى بدير مارمينا العجائبى

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، اجتماعهم الدورى في دير الشهيد مارمينا العجايبي بقرية منهري، مركز أبو قرقاص، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

وألقى نيافته محاضرة عليهم ضمن سلسلة "قوانين الكنيسة" التي ‏يلقيها على الآباء، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، نظمت خدمة التربية الكنسية للبنات بإيبارشية نجع حمادي، أمس الأول، مؤتمرًا روحيًا لأبناء الخدمة، تحت شعار "أحتاج إلى"، وذلك في كنيسة القديسين بطرس وبولس (البطرسية) بقنا، بحضور نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية بنجع حمادي، وبمشاركة آباء الكنيسة.

وألقى نيافته كلمة روحية للحاضرين، وأجاب عن جميع أسئلة واستفسارات بنات الخدمة، واختتم المؤتمر بالتقاط بعض الصور التذكارية.