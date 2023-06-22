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دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط يصدر بيان حول الحالة الصحية للأنبا كيرلس.. تفاصيل

الخميس، 22 يونيو 2023 12:50 ص
دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط يصدر بيان حول الحالة الصحية للأنبا كيرلس.. تفاصيل دير - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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أصدر دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بمريوط بيانا حول الحالة الصحية لنيافة الأنبا كيرلس أسقف أفا مينا، وذلك عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم بالمدينة الآثرية.

وذكر بيان الدير أنه أثناء دخول الحبر الجليل الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بالمدينة الأثرية (أبو مينا) تعثرت قدما نيافته مما أدى إلى كسر في عظام الكف الأيمن، وتم نقله للمستشفى لإجراء جراحة بسيطة في اليد.

وأختتم الدير بيانه "نطمئنكم أن نيافة الأنبا كيرلس بخير وصحة جيدة، طالبين صلواتكم.

 

دير الشهيد
بيان الدير

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الشهيد مارمينا العجائبى

كينج مريوط



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