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كيف تتعامل مع التوتر قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة؟

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:00 م
كيف تتعامل مع التوتر قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة؟ امتحانات الثانوية العامة
كتبت فاطمة خليل

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تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل، ويشعر الكثير من الطلبة بالتوتر والقلق قبل ظهور نتيجة الشهادة التي قد تحدد مجال دراسته وعمله فى المستقبل؛ فى هذا التقرير نتعرف على طرق ونصائح للتعامل مع التوتر قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

من المهم أن تكون على دراية بعلامات التوتر وأن تتعرف على ما يمكنك فعله لإدارة التوتر في الفترة التي تسبق يوم النتيجة، وفي اليوم نفسه.

ملاحظة علامات التوتر

بحسب موقع AQa من الطبيعي تمامًا أن نشعر بالتوتر في الفترة بين الامتحانات ويوم نتيجة الثانوية العامة قد تكون بعض علامات التوتر هى:

-الشعور بانخفاض الاتصال بالأشخاص الآخرين، إلى جانب التغيرات في سلوكك العام ومدى شعورك بالكفاءة.

قلة النوم ورؤية أحلام سيئة.

-القلق والتفكير المستمر في نتائجك المتوقعة.

الشعور بقلة الحافز لرعاية صحتك.

كيفية استجابتك للطقس - على سبيل المثال، قد يجعلك الطقس الحار جدًا أكثر انفعالًا وتوترًا.

إن ملاحظة هذه التفاعلات والاعتراف بها خطوة مهمة نحو تحسين وإدارة صحتك العقلية.

نصائح  لتقليل التوتر قبل نتيجة الثانوية العامة

هناك العديد من الطرق البسيطة والمجانية التي يمكنك من خلالها تقليل التوتر قبل نتيجة الثانوية العامة مثل:

العناية بصحتك الجسدية - ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة والنوم الجيد.

كن اجتماعيًا - ضع خططًا لمقابلة الأصدقاء والعائلة.

كتابة قائمة بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها.

القيام بشيء يساعدك على الشعور بالارتباط بالآخرين، على سبيل المثال العمل التطوعي.

العثور على نشاط ممتع يمكنك الانغماس فيه تمامًا، مثل لعب لعبة فيديو أو الرسم.

العمل على أهداف يمكنك تسجيل تقدمك فيها.

ضع في اعتبارك أن كل واحد منا لديه احتياجات مختلفة، وسوف يستجيب بشكل مختلف. ما قد ينجح معك قد لا ينجح مع الآخرين. ابحث عن ما هو مناسب لك، وجرب أشياء جديدة، وادعم الآخرين مثلك في اتخاذ خطوات إيجابية نحو الصحة العقلية الجيدة.







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