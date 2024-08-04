كذبة بيع الحكومة للمطارات وتسريب أسماء أوائل الثانوية في برنامج خليني أقولك

كتبت شيماء عبد المنعم

تقدم الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، حلقة جديدة من برنامج "خلينى أقولك"، والتي تسلط الضوء من خلال البرنامج على الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتعمل على توضيحها وتصحيحها من أجل توعية المواطنين.

في الفقرة الأولى للبرنامج بعنوان "ببساطة كدا"، استعرضت الكاتبة الصحفية همت سلامة، شائعات منصات التواصل الاجتماعي حول بيع الحكومة لأصول الدولة، وتملك أراضي الدولة للأجانب، وأن الحكومة تبيع أي شيء للأجانب، وذلك في مسلسل "شائعات الحكومة" الذى لا ينتهي.

وقالت همت سلامة، إن أحدث حلقة في مسلسل الشائعات هذا، أن الحكومة تبيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مؤكده أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأضافت: "دا كلام كلنا خلاص عارفين مصدره إيه، ومين اللجان الإلكترونية اللي بتطلعه علي السوشيال ميديا عشان هدف واحد بس هو شحن الناس وتعبئة الرأي العام والناس اللي معظمهم ماسكين في ايدهم موبايل وبيشوفوا وبيستقبلوا كل حاجة من السوشيال ميديا".

وأضافت: "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خرج وأكد إن الكلام غلط تماما، لكن إيه الدليل علي أن الكلام دا غلط؟.. المركز تواصل مع وزارة الطيران المدني، واللي نفت تماما الكلام دا.. وأكدت أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية".

وتابعت: "كمان وزارة الطيران أكدت أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة هدفها رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات مع الارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث كل أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية"، وقالت: "ببساطة كدا.. لا في مطارات هتتباع لجهات أجنبية، ولا في سيادة علي المطارات غير السيادة المصرية".

أما فقرة "صح وغلط"، فناقشت خلالها ما يتم تداوله من شائعات مستمرة حول امتحانات الثانوية العامة ونتيجتها، وقالت: "من تاني يوم ما خلصت امتحانات الثانوية العامة.. وكل يوم شائعة جديدة.. ومع كل شائعة، وزارة التربية والتعليم تطلع بيان تنفيها عشان ميحصلش بلبلة عند الطلاب وأولياء الأمور.. خلينى أقولك إيه أحدث شائعة؟ وإيه الرد عليها".

ولفتت إلى أن أحدث شائعة هي تسريب قائمة بالأسماء الكاملة للطلاب أوائل الثانوية العامة، وقالت: "فضلت القائمة دي تتداول.. وناس تخرج تهنى بعض عادى جدا كأنهم من الأوائل فعلا، لكن الكلام دا غلط تمام.. لأن وزارة التربية والتعليم طلعت بيان رسمي نفت فيه كل الكلام ده، وأكدت أن لحد دلوقتي لم يتم الإعلان الرسمي عن قائمة الأوائل، وأن عملية إعدادها لم تنته".

وأضافت "من ضمن الشائعات أن كل الأوائل اللي اتسرب أسمائهم كانوا من محافظة سوهاج.. ودا بردو نفته الوزارة، لأن رصد الدرجات لسه مستمر في باقي المواد.. وفكرة تحديد الأوائل يتم بعد الانتهاء من إجراءات الرصد والمراجعة.. وتطبيق درجات الرأفة.. نتمنى لكل الطلاب النجاح طبعًا.. وياريت أولياء الأمور يبطلوا يمشوا ورا أي بوست علي السوشيال ميديا وخلاص".



همت سلامة في برنامج خليني أقولك

وفى فقرة "مش كل اللي تسمعه تصدقه"، قالت: "ناس كتير وهى مسافرة لمحافظة تانية بقت تعتمد بشكل أساسي علي فكرة حجز التذاكر عن طريق النت.. ودى خدمة بتسهل علي المواطنين فكرة الحصول علي تذكرة بدل الوقوف في طوابير شباك تذاكر القطارات اللي كلنا عارفينه، وعشان دي خدمة بتهم ناس كتير زي ما احنا عارفين، أي حاجة بتهم الناس بيخرج عليها شائعات كتير.. ودا اللي حصل فعلا.. خرج كلام كتير إن الصفحة الرسمية لهيئة السكة الحديد اتقفلت.. مش بس كدا كمان موقع حجز تذاكر القطارات قفل هو كمان لمدة 5 أيام".

وقالت: "دا طبعا أزمة كبيرة بالنسبة لقطاع كبير جدًا من المواطنين اللي بيستخدموا الصفحة والموقع عشان يحجزوا تذاكر.. بس الحقيقية مش كل اللي تسمعه تصدقه، لأن هيئة سكك حديد مصر نفت كل الكلام دا، وأكدت أن البوستات اللي انتشرت علي السوشيال ميديا، عارية تماما من الصحة، وأن الصفحة والموقع الإلكتروني وموقع الحجز شغالين بطريقة طبيعية على مدار 24 ساعة".

واختتمت الحلقة: "مش كل اللي تسمعه تصدقه.. لا في موقع حجز تذاكر اتقفل.. ولا الصفحة مش شغاله.. وفي طرق كتير جدًا تقدر تجيب بيها تذكرة القطار اللي عايزه لو دخلت علي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة".