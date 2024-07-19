هل تخفيف الأحمال مستمر بمناطق معينة؟.. وموعد بداية الدراسة فى برنامج خلينى أقولك

كتب محمد تهامى زكى

تقدم الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، حلقة جديدة من برنامجها "خلينى أقولك"، والتي تسلط الضوء من خلال البرنامج على الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتعمل على توضيحها وتصحيحها من أجل توعية المواطنين.

في الفقرة الأولى للبرنامج بعنوان "ببساطة كدا"، استعرضت الكاتبة الصحفية همت سلامة، الشائعات المثارة على منصات التواصل الاجتماعي وتضارب الروايات حول موعد بداية العام الدراسي الجديد، وقالت: "لسه مخلصين امتحانات الثانوية العامة امبارح، وقبلها بكام يوم الناس عماله تتكلم عن ميعاد دخول المدارس وامتى هيبدأ العام الدراسي الجديد، وخرجت روايتين وتكهنات وتخمينات بمواعيد مش صح خالص".

وأضافت "الرواية الأولى كانت عن آخر التخمينات بأن العام الدراسي الجديد هيبدأ يوم 28 سبتمبر المقبل، وبوستات كتير انتشرت علي جروبات الماميز بتأكد الكلام ده، لكن وزارة التربية والتعليم خرجت ببيان حسم كل الموضوع، ونفت تمامًا إن يكون بدء العام الدراسي الجديد في 28 سبتمبر، وأكدت عدم تحديد ميعاد بدء السنة الدراسية الجديدة".

وتابعت: "أما الرواية الثانية وكانت علي جروبات الماميز بردو، إن في إلزام للطلاب بحضور 3 أيام بس في الأسبوع، وإن الوزارة هي اللي هتلزم الطلاب بكده، والوزارة ببساطة بردو الوزارة نفت الكلام دا كله، وقالت إن تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام في الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد، غير صحيح".

أما فقرة "صح وغلط"، فناقشت خلالها ما تم تداوله من شائعات حول أن نظام العمل من المنزل أونلاين خصوصا يوم الأحد، هيرجع تانى زى ما كان مطبق قبل كدا السنة اللي فاتت"، وأشارت إلى انتشار فيديو بشكل كبير جدا ويتضمن قرار لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع "يوم عمل للموظفين" بنظام الأونلاين من المنزل، بداية من شهر أغسطس القادم".

وقالت: "في ناس فرحت أول ما شافت الفيديو، وناس شككت في الفيديو وحست إنه قديم، والصح إن الفيديو فعلًا قديم، والقرار نفسه قديم من السنة اللي فاتت، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد إن الفيديو فعلا قديم، وقال إن موضوع عودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل غلط تماما، وإن الفيديو المتداول قديم من السنة اللي فاتت 2023، وإن كان في فعلا قرار زي دا السنة اللي فاتت دون مد هذا القرار أو تطبيقه".

وفى فقرة "مش كل اللي تسمعه تصدقه"، تحدثت عن الشائعات المتداولة حول موعد وقف تخفيف الأحمال بشكل قاطع، وقالت: "موضوع الكهرباء الكلام فيه مبينتهيش، والسؤال الدائم طول الوقت، امتى الكهرباء مش هتقطع بشكل نهائي؟ امتى هيتم وقف تخفيف الأحمال بشكل قاطع؟".

وأضافت: "خلال اليومين اللي فاتوا خرجت بوستات كتير بتأكد للناس إن قطع الكهرباء مستمر، ومتصدقوش الحكومة في اللي هي بتقوله دا، وعشان الموضوع يزيد من حيرة وبلبلة الناس لقيت إن في كلام علي السوشيال ميديا بيأكد إن موضوع وقف تخفيف الأحمال هيتم في مناطق معينة ومناطق تانية لا، لكن رئيس الوزراء خرج امبارح في تصريحات واضحة جدا، وقال إن من يوم الأحد القادم هيتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء نهائيًا"

وأكدت أن "يوم السبت آخر يوم في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بشكل نهائي، وتم إصدار تعليمات لمركز التحكم القومي بوقف تخفيف الأحمال وفصل التيار الكهربائي عن المواطنين".

وتابعت: "طيب السؤال التانى هو عدم قطع الكهرباء هيكون عند ناس وناس؟ يعنى هيكون في محافظات اه ومحافظات لا؟... الإجابة لاء هيكون علي جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، ودا طبعًا بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل جميع محطات الكهرباء، وكمان بعد وضع خطة للصيف الجاي 2025 اللي بتستهدف فيه الحكومة إدخال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنتهي الأزمة نهائيًا ومترجعش تاني أبدًا وتفضل بيوتنا منورة ومصانعنا عمرانه وبلدنا بخير دايما".