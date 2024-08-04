غدا آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى توفيق أوضاعهم على الأراضى بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أن غدا هو آخر موعد لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم والحائزين لبعض الأراضي الزراعية والقائمين بزراعتها فعليا من الباطن من بعض الشركات التى تمت تخصيص اراضى لها كحق انتفاع، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتخفيف العبء عن صغار المزارعين وتحقيق الاستقرار لهم ودفع عجلة الاستثمار الزراعى.

وكان رئيس مركز الفرافرة أعلن عن تم تشكيل عدد من اللجان تضم جميع المختصين من جهاز المركز التنفيذى المعنى بالموضوع وذلك لتلقى وفرز ومراجعه الطلبات المقدمة من المواطنين والدالة على علاقتهم بالأراضى الزراعية المتقدم عليها وذلك لضمان الشفافية والوضوح فى العمل وإعطاء كل ذى حق حقه.