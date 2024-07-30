بدء تلقى طلبات توفيق أوضاع الأراضى الزراعية لمنتفعيها بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة في محافظة الوادى الجديد، عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم والحائزين لمساحات من الأراضي الزراعية والقائمين بزراعتها فعليا من الباطن من بعض الشركات التي تمت تخصيص اراضى لها كحق انتفاع والذي سينتهي التقديم يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخفيف العبء عن صغار المزارعين وتحقيق الاستقرار لهم ودفع عجلة الاستثمار الزراعي .

وأكد رئيس المركز أنه جرى تشكيل عدد من اللجان تضم جميع المختصين من جهاز المركز التنفيذي المعني بالموضوع وذلك لتلقي وفرز ومراجعه الطلبات المقدمة من المواطنين والدالة علي علاقتهم بالأراضي الزراعية المتقدم عليها وذلك لضمان الشفافية والوضوح في العمل و اعطاء كل ذي حق حقه.