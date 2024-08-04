شركة طيران أوروبا تلغي رحلاتها بين مدريد وتل أبيب بسبب الوضع في إسرائيل

فاطمة شوقى

أعلنت شركة طيران أوروبا الإسبانية، إلغاء رحلاتها بين مدريد وتل أبيب فى الفترة من 4 إلى 7 أغسطس "بسبب الوضع في إسرائيل، ولأسباب خارجة عن إرادة طيران أوروبا"، حسبما قالت صحيفة الإسبانيول.

وأشارت الصحيفة إلى أن يأتي هذا الإعلان بعد وفاة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، إثر هجوم في طهران نسب إلى إسرائيل. بالإضافة إلى مقتل قائد حزب الله في لبنان والعديد من المدنيين، مما أثار احتجاجات متعددة وزيادة التوتر في المنطقة.

و أصبحت إسرائيل فى "حالة تأهب قصوى" تحسباً لأى رد قد تقوم به إيران وحزب الله، اللذان أعلنا بالفعل أنهما سيردان.

وحثت فرنسا وبولندا رعاياهما على مغادرة إيران وإسرائيل ولبنان في أسرع وقت ممكن، وسط تصاعد حالة التوترات في المنطقة مؤخرا، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في إيران، حيث كان يحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، بعد يوم من مقتل القيادي البارز في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحثت الخارجية الفرنسية رعاياها في إيران على المغادرة بسرعة، وسط مخاوف متزايدة من تصعيد الصراع، خاصة أن إيران وحلفاءها اجتمعوا يوم أمس الأول لمناقشة الردود المحتملة على إسرائيل عقب اغتيال هنية.

