سعر الزى المدرسى للصفوف الأولى بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن الضوابط المنظمة للزي المدرسى للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الدراسي 2025/2024م، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت إنه يتم التعاقد مع مصانع الزي المدرسي، شرط وجود الفاتورة الإلكترونية، وألا يتعدى سعر الزي الأسعار الاسترشادية الخاصة بالزي المدرسي للمراحل الدراسية (رياض الأطفال - الابتدائي - الإعدادي- الثانوي)، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع البادج المدرسي في دراسة جدوى منفصلة، على أن يكون سعر الشراء 7 جنيهات، و 3 جنيهات، أرباح، وسعر البيع للطالب 10 جنيهات.

وأوضحت المديرية سعر الزي المدرسي للصفوف الدراسية الأولى، على النحو التالي:

-رياض الأطفال:

تيشرت بكم 100 جنيه.. بنطلون 150 جنيها.

-الصف الأول الابتدائي:

تيشرت بكم 100 جنيه.. بنطلون 150 جنيها.

-الصف الأول الإعدادي:

تيشرت بكم 130 جنيها.. بنطلون 175 جنيها.

-الصف الأول الثانوي:

تيشرت بكم 150 جنيها.. بنطلون 175 جنيها.

هذا وقد أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، توجيهاته بضرورة التزام جميع الإدارات بالضوابط والتعليمات الخاصة بالزى المدرسى، مشيرًا إلى أنه لن يعتد بدراسة الجدوى إلا بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية.