زراعة سوهاج: 671 فدانا المساحة المزروعة بالقطن هذا العام

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، أن محصول القطن لهذا العام قد شهد تحسناً ملحوظاً، وبلغت المساحة المزروعة هذا العام 671 فداناً، مزروعة بصنف "جيزة 98 محسن"، وهو صنف إكثار يهدف إلى توفير التقاوي الجيدة للموسم المقبل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا الصنف قادر على تحقيق إنتاجية تصل إلى 8 قنطار للفدان، مما يعكس جودة وإمكانيات هذا الصنف من القطن. وأضاف أن المساحة المزروعة بالقطن في العام الماضي كانت 190 فداناً فقط، مما يعني زيادة تزيد عن 300% هذا العام.

وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الزراعة بسوهاج في رعاية واهتمام زراعات القطن، مشيداً بجهود الإدارة العامة لمكافحة الآفات التي تقوم بعمليات مكافحة فعالة، بالإضافة إلى الإرشادات الزراعية المقدمة من إدارة الإرشاد الزراعي، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

تجدر الإشارة الي موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.