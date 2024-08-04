رئيس غرفة الطباعة: القطاع الصناعى يحتاج تحديث خطوط الإنتاج لزيادة الصادرات

كتب إسلام سعيد

طالب المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات ، بضرورة تحديث الخطوط الإنتاجية لتوفير منتجات مصرية تغزو الأسواق العالمية خلال السنوات القادمة من أجل المساهمة في خطة دفع الصادرات إلي 145 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إيطاليا دعمت المصانع بنحو 50% من ثمن الماكينات الجديدة التي تدخلها المصانع لتحديث خطوط الإنتاج، الأمر الذي جعل المصانع تبيع كافة خطوط الإنتاج القديمة واستبدالها بالحديث، وهذا الإجراء انعكس على الصادرات وهذا ما نحتاجه حالياً هو إيجاد فائدة تمويلية مميزة للقطاع الصناعي لتحديث خطوط الإنتاج.

وأكد "إلياس" على ضرورة توفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلي أنه يجب التركيز على الدعم التصديري لأنه يساهم في مساعدة الشركات على تدبير الاحتياجات والتسويق بصورة أوسع، لافتاً إلى أن زيادة الكفاءة في الإنتاج عبر زيادة إنتاج العمالة الفنية لدينا، وحاليًا إنتاجية العامل المصري فالأمر مرتبط بشكل أو بآخر باللوائح والقوانين والتأمينات، فقوانين العمل المصرية تضع أيام طويلة من الاجازات وهذا لا يدعم سرعة الإنتاج.

واختتم رئيس غرفة الطباعة، بأن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات حيث تضع الدول حالياً مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق لذا يجب أن نصب تركيزنا على دعم وتطوير قطاع التغليف والطباعة والتعبئة.



