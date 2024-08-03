اليوم السابع
Ads
السبت، 03 أغسطس 2024 04:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس غرفة صناعات الطباعة: انضمام مصر لمنظمة التغليف الدولية يدعم القطاع

السبت، 03 أغسطس 2024 03:00 ص
رئيس غرفة صناعات الطباعة: انضمام مصر لمنظمة التغليف الدولية يدعم القطاع المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة، على أن نجاح مصر في الانضمام لمنظمة التغليف الدولية WPO خطوة على الطريق الصحيح لدعم الشركات والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية.

 

وأضاف "إلياس " أن غرفة الطباعة انضمت لـ WPO ممثلًا للقطاع الصناعي لجمهورية مصر العربية وهي خطوة مهمة جداً في إطار جهود الغرفة للتواجد بالمنظمات الصناعية العالمية التي لها علاقة بقطاع صناعة التغليف.

 

ودعا رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، للانضمام إلى مسابقة ارب ستار باك لما لها من أهمية كبري وتعد فرصة ملائم أمام الشركات لتقديم نماذج صناعية ناجحة من مصر.







غرفة الطباعة والتغليف

المهندس نديم إلياس

صناعة التغليف

صناعات الطباعة والتغليف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة