رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثانى فى مهرجان "العالم علمين"

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمركز الثاني فى مسابقتي الكرة الشاطئية، والفنون التشكيلية، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية المقامة ضمن مهرجان "العالم علمين" في نسخته الثانية 2024، بمدينة العلمين الجديدة، كما كرم الفريق الطلابي الحائز علي الميدالية الذهبية والمركز الرابع فى المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC، فى دورتها الرابعة والعشرين.

وأعرب النعماني خلال لقائه بالطلاب الفائزين عن سعادته وفخره بالإنجاز الكبير الذي بحققه ابنائه الطلاب في مختلف المحافل الخارجية التي يشاركون بها، مشيداً بالأداء الرائع الذي أظهروه، وهو مايعكس تفانيهم وإصرارهم على النجاح لحصد المراكز المتقدمه علي مستوي الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب هم نموذج وقدوة جيدة لكل طلاب الجامعة ليحتذوا بهم ومصدر فخر لأسرهم.

كما قدم النعماني الشكر لجميع القائمين علي التنظيم والاشراف والتدريب لابنائه الطلاب بدأ من عمداء الكليات وإدارات رعاية الشباب بالكليات ولجميع المنسقين، والذين كان لهم الدور الفعال في نجاح الطلاب وحصدهم هده المراكز المتقدمة .

وعبّر الطلاب الفائزين عن سعادتهم البالغة بهذا الفوز، وأعربوا عن شكرهم لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني و التي تدعمهم دائماً.

وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد أعلن عن مكافاة مادية لجميع الطلاب الفائزين، وذلك تقديراً وتشجيعاً لهم علي بذل المزيد من الجهد وتحقيق النجاحات المستمرة.