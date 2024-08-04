رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الهندسة بنسبة نجاح 81%

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الهندسة بشبين الكوم للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح وصلت إلي 81%، مقدماً خالص التهاني القلبية للطلاب والطالبات وأسرهم متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية .

وأعلن رئيس الجامعة أن نسب النجاح ببرنامج الهندسة المدنية بلغت 75.88%، وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية 81.99%، ⁠برنامج الهندسة المعمارية 95.65%.

وأشار الدكتور محمد سعفان عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى 71.96%، كما ⁠بلغت نسبة النجاح فى قسم الهندسة الكهربية 84.28% ،مقدما التهنئة للطلاب الناجحين.