رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد هيئة أمديست لبحث إنشاء مركز خدمة لذوى الهمم

المنوفية - محمود شاكر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وفد هيئة أمديست «Amideast» برنامج إنشاء مراكز لذوي الإعاقة، وذلك لبحث إنشاء مركز خدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وضم الوفد كل من الدكتور دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، ومحمد على مدير برنامج الاعاقة ومنسق المشروع بأمديست.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات لدعم الطلبة ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، واستعرض رئيس الجامعة خدمات الجامعة لأبنائها الطلاب ذوى القدرت الخاصة، والأنشطة التي توفرها الجامعة لهؤلاء الطلبة لدمجهم في المجتمع .

وأوضح القاصد أنه تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون لإنشاء مركز لذوى القدرات الخاصة بالجامعة، يستهدف تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال دورات تدريبية يوفرها المركز لهؤلاء الطلبة، مؤكداً أن الجامعة ستوفر الدعم الكامل ليكون هذا المركز مركز ا مستدام لخدمة الطلاب ذوي القدرات الخاصة لتحقيق رؤية وزارة التعليم العالي والجامعة في تبنيها فكرة الدمج الكامل.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم تجهيز المركز وفقاً لأحدث المواصفات الهندسية لكود الاتاحة، وربطه بمنظومة متكاملة من شبكة الإنترنت لتفعيل إستخدام الطلبة ذوي القدرات الخاصة لأجهزة الحاسب الآلي المقدمة من الهيئة، والعمل بشكل مخطط وهادف لرفع درجة الوعي لدى منسوبي الجامعة بقضية الإعاقة، مؤكداً على قوة العلاقة الإنسانية بين الطلبة ذوي القدرات الخاصة وجميع منسوبي الجامعة وتكاتف الجميع لدعمهم ومساندتهم، دمجهم وتمكينهم في كل الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات، خاصة في ظل وجود الكوادر البشرية الأكاديمية المتخصصة بالجامعة، مما يؤهل المركز لتلبية احتياجات هؤلاء الطلاب بشكل مستدام وبجودة عالية.

من جانبه، أشار الدكتور ناصر عبدالباري، إلى أن المركز يعد إحدى الخطوات الهامة التي تتخذها الجامعة في سعيها نحو تطوير مهارات الطلاب ذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والمسابقات لتحفيز هؤلاء الطلبة على اكتشاف مواهبهم ورعايتها.

جدير بالذكر أن الوفد قام بجولة تفقدية لمقر المركز، حيث أشاد الفريق بالمقر الذي اعدته الجامعة على كافة المستويات في تقديم الخدمات المتكاملة للطلبة ذوي القادرات الخاصة، كما اشادوا بكيفية التعامل مع ملف الإعاقة بالجامعة بشكل أكاديمي ومهني واجتماعي على قدر عالي من الكفاءة المؤسسية .

حضر اللقاء أيضا الدكتورة غادة على حسن المنسق التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور محمد لطفي المنسق التنفيذي للوافدين والدكتور صلاح دياب عضو مكتب العلاقات الدولية ، والدكتورة إيمان مصيلحي المدير التنفيذى لمكتب رعاية المبتكرين والنوابغ.