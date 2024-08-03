أسعار النفط فى التداولات العالمية تسجل هبوطا فى ختام التداولات الأسبوعية

كتب - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 76.81 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.52 دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة، حيث سجلت الأسعار خسائر على أساس أسبوعى للأسبوع الرابع على التوالى.

ومن جانب آخر، سجلت بورصة نيويورك التجارية تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي في سبتمبر على 1.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقت كتابة هذه السطور انخفض بنسبة 0.41%.

وانخفض خلال الجلسة إلى 1.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد يجد الغاز الطبيعي الدعم عند 1.856 دولار والمقاومة عند 2.149 دولار.

في الوقت نفسه، هبط سعر النفط الخام لشهر سبتمبر بنسبة 4.04% إلى 73.23 دولار للبرميل بينما هبط سعر زيت التدفئة لشهر سبتمبر بنسبة 3.65% إلى 2.32 دولار للغالون الواحد.