خارجية إيران: الاحتلال تجاوز الخط الأحمر.. والرد سيكون حاسما

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أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخط الأحمر الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية باغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أرضها، مشددا على أن رد إيران على هذه الجريمة سيكون حاسما.



جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامسة للأنباء "إرنا"، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي لباقري مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار"، بخصوص العمل الإجرامي الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي باغتياله إسماعيل هنية .



وأضاف باقري، أن هذا الإجراء سيؤدي إلى نتيجتين، أولا، رد إيران القاطع على هذه الجريمة، وثانيا، زعزعة الاستقرار والأمن وتصعيد الأزمة في المنطقة، مشيرا إلى انه يتوجب على الدول الإسلامية والمنطقة أن لا تلتزم الصمت تجاه ذلك.



واقترح وزير الخارجية الإيراني بالإنابة على إسحاق دار عقد اجتماع استثنائي للدول الإسلامية وطلب من باكستان دعم هذه المبادرة .



من جانبه .. أعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني اغتيال إسماعيل هنية في طهران انتهاكا صارخا للقانون الدولي والسيادة الإيرانية، ورحب بعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي