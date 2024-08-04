حملة لرفع الإشغالات بشارع بورسعيد فى الدقهلية ودراسة نقل سوق الحمام

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد، بجولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

ووجه اللواء "مرزوق" مدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة على شارع بورسعيد، لرفع كافة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين، ووجه بدراسة نقل سوق الطيور (الحمام) إلى أطراف المدينة بناء على طلب المواطنين وكثرة شكواهم من وجود هذا السوق داخل أهم شوارع مدينة المنصورة.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة فى شارع بورسعيد ووضع صناديق القمامة فى أماكن تجمع القمامة بالجزيرة الوسطى لمنع إلقائها على الأرصفة وتشوية الصورة البصرية للمواطنين.

وأشار اللواء مرزوق إلى أن الشارع هو ملك لكل المواطنين وغير مسموح لأحد بالتعدى عليه بالإشغالات أو تشويهه من خلال إلقاء القمامة فى غير أماكنها المخصصة أو القيام بوضع كتل خرسانية بالشارع لحجز أماكن للسيارات.

وقال "المحافظ"، إنه لن أستطيع العمل منفرداً بدون وعى المواطن وإدراكه بواجباته والتزاماته تجاه وطنه والحفاظ عليه من خلال عدم إلقائه القمامة إلا فى أماكنها المخصصة والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والإبلاغ عن غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار ومن يتلاعبون فى رغيف الخبز ويمنعون وصول الدعم إلى مستحقيه.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى وتلبية كافة مطالبه فى جميع القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحافظين فى اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميدانى بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسلة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوى.