حفل موسيقى لفريق "لى كومبانيون" ضمن فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم حفلاً موسيقياً لفرقة "لي كومبانيون" المصرية، وذلك على خشبة المسرح المكشوف بالساحة الخارجية للمكتبة، ضمن برنامج مهرجان الصيف الدولي الحادي والعشرين.

حلت الفنانة الأمريكية بريندا مانيغولت ضيف علي الحفل، والذي شهد تقديم موسيقي الجاز والأغاني اللاتينية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.