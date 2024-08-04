"حكايات شبابيك القلل" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية غدا.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة ورشة عمل بعنوان: «حكايات شبابيك القلل» وذلك يومي الإثنين والثلاثاء، 5 و6 أغسطس 2024، في تمام الساعة 10.00 صباحًا؛ بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة الحياة في العالم الآخر بمتحف الآثار.

تبدأ فعاليات اليوم الأول بمحاضرة تعريفية بالفن الإسلامي وفن الخزف تلقيها الأستاذة إيمان مكاوي وهي فنانة بصرية ومصممة ديكور بدار الأوبرا المصرية، والمدير الأسبق لدار الأوبرا بدمنهور.

وتتناول المحاضرة عرض نماذج من شبابيك القلل، وعرض تقديمي يتناول التعريف بأنواع الطين المستخدم لصناعة الفخار، فقد لقيت شبابيك القلل عناية خاصة لدى الفنان المسلم لما لها من أهمية وظيفية وفنية. وشهدت عناية من الصناع والحرفيين والفواخرجية في العصور الإسلامية بشكل خاص، فالصناعات الفخارية شهدت تطور كبير منذ عصور مصر القديمة، وخصيصًا في العصر الإسلامي، وقد أبدع الفنان في صناعة وزخرفة المنتجات الفخارية من حيث الشكل والوظيفة، وتميزت هذه الزخارف بالإبداع والدقة، حيث إن المشهور عن الفن الشرقي عامةً والإسلامي خاصةً حب ملء الفراغات، وعدم ترك مساحات خالية، وقد تنوعت أشكال الزخارف ما بين هندسية ونباتية وحيوانية، مما جعل هناك تعدد وتصنيف للقلل على أساس زخارف هذه المنطقة، مما مثل نوعًا من التسويق والترويج للمنتج.

تتضمن الفعالية في يومها الثاني ورشة عمل لتدريب المشاركين على تنفيذ نماذج لشبابيك القلل بدءًا من التصميم بأشكال متعددة من الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية.