جامعة المنوفية تنهى استعدادها لاستقبال تنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت جامعة المنوفية، جاهزية مكتب تنسيق القبول بجامعة المنوفية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، القبول بالكليات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي https://tansik.digital.gov.eg

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، أنه فى إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024 أعلنت وزارة التعليم العالى عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، تم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس الموافق 8/ 8 /2024.

وأشار القاصد، إلى أن التجهيزات من قبل الجامعة كالتالى، تم تجهي معمل "بكلية الذكاء الاصطناعى" بمجمع الكليات النظري بشبين الكوم، كما تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة المدعومة بشبكة الإنترنت مجانا وجميع الإمكانيات التى يحتاجها الطلاب اثناء فترة تسجيل رغباتهم وعدد كبير من الاجهزة وذلك لمنع تكدس الطلاب، بالإضافة إلى فتح مكتب التنسيق اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وتوفير الدعم البشري من خلال أطقم مدربة ومؤهلة من الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة تساعد في عمليات الإرشاد والتسجيل للطلاب وأولياء أمورهم، وتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات وتوفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق بكافة الإمكانات اللازمة.

وأكد رئيس الجامعة على التواصل مع مكتب التنسيق الرئيسى بعين شمس وذلك للمساعدة في حل المشكلات التى تواجه بعض الطلاب.

كما تم وضع لوحات استرشادية وإعلانات بمقر مكتب التنسيق "بكلية الذكاء الاصطناعى"، وكذلك على موقع الجامعة لتزويد الطلاب بالمعلومات التي تساعدهم اثناء فترة تسجيل رغباتهم، بالإضافة تواجد المهندسين ومسئولي الشبكات والصيانة لمتابعة وحل المشكلات الفنية.