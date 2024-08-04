تعرف على محاور النيل المخطط تنفيذها وما تم افتتاحها

كتب ـ سيد الخلفاوى

يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .

1- تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محورا جديدا علي النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محورا / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

2- تم إنجاز عدد 18 محورا بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ليصبح إجمالي عدد المحاور/ الكباري الحالية 56 محور / كوبري .

3- جاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 17 محورا جديدا ( دراو – الفشن – أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية – محور 3 يوليو) .