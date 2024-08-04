تعرف على أهم التفاصيل حول محصول القطن الموسم الحالى

كتبت ـ أسماء نصار

كشف الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الرسمي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المساحة الإجمالية لمحصول القطن الموسم الحالي بلغت 298.181 فدان في محافظات الجمهورية من اجمالى المساحة المستهدفة الموسم الحالي وهى 328 ألف فدان، حيث تم زراعة 42.898 فدان في الوجه القبلى و 255.283 فى الوجه البحرى.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- أعلى المحافظات في الوجه القبلى هي محافظة الفيوم بمساحة 21.380 فدان.

2- محافظة بنى سويف تحتل المركز الثانى بمساحة 12.430 فدان.

3- محافظة أسيوط فى المركز الثالث بمساحة 5.996 فدان .

4- في الوجه البحرى احتلت محافظة كفر الشيخ المركز الأول بمساحة 89.732 فدان .

5- محافظة الشرقية فى المركز الثانى بمساحة 48.238 فدان .

6- محافظة الدقهلية في المركز الثالث بمساحة 44.406 فدان .

7- جيزة 98 من أحدث الأصناف التجارية لمعهد بحوث القطن التي تمت زراعتها الموسم الحالي .

8- من الأصناف المنزرعة بالوجه البحرى جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحرى .

9- عزل هجين مبشر جديد "جيزة 93 × جيزة 71" وهو من طبقة الأقطان فائقة الطول والنعومة .

10- سيتم البدء فى تسجيل هذا الصنف فى موسم 2025 تحت اسم إكسترا جيزة 99 ليكون أحدث الأصناف المصرية .

