تخفيض ضغوط المياه بالعصافرة والمطرية فى الدقهلية لتغيير محابس الخط

الدقهلية شريف الديب

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأنه يتم حاليا تنفيذ أعمال تغيير محبس خط 600 مللي، القادم من محطة الجمالية إلى مدينة المطرية، كأحد الحلول وذلك لزيادة منسوب مياه الشرب بمدينة المطرية، ولذا تم تخفيض ضغوط المياه أثناء تنفيذ الأعمال، حيث أصبحت 4 وحدات فقط هي التي تعمل بدلا من 6 وحدات.

لذا يتأثر بتخفيض ضغوط نطاق الوحدة المحلية بالعصافرة ومدينة المطرية بالكامل، وستعود ضغوط المياه إلى ضغوطها الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين فور الانتهاء من الأعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لعودة الأمور إلى طبيعتها.